Nur Muhammad Fajri

ZIYA111222

Nur Muhammad Fajri
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
OctaFX-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
99 (61.87%)
Perte trades:
61 (38.13%)
Meilleure transaction:
8.22 USD
Pire transaction:
-7.96 USD
Bénéfice brut:
199.79 USD (525 207 pips)
Perte brute:
-151.53 USD (825 532 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (24.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.20 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
11.14%
Charge de dépôt maximale:
64.80%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
93 (58.13%)
Courts trades:
67 (41.88%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.02 USD
Perte moyenne:
-2.48 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-43.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.67 USD (12)
Croissance mensuelle:
42.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.39 USD
Maximal:
43.67 USD (37.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.40% (43.67 USD)
Par fonds propres:
17.13% (16.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 67
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -31
XAUUSD 58
USDJPY 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -309K
XAUUSD 5.8K
USDJPY 3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.22 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +24.71 USD
Perte consécutive maximale: -43.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.33 × 3
OctaFX-Real
0.48 × 29
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 55
ForexTime-MT5
1.00 × 3
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
RoboForex-MetaTrader 5
2.14 × 7
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
Swissquote-Server
3.88 × 8
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
FBS-Real
6.47 × 17
Weltrade-Real
7.01 × 97
XM.COM-MT5
8.44 × 98
RoboForex-Pro
8.48 × 141
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
Aucun avis
2025.10.11 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.11 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 10:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.11 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 04:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 03:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 02:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 02:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 10:33
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 05:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 01:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 11:47
High risk of negative slippage when copying deals
