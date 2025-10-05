SignauxSections
Muhammet Guendogdu

Gold28

Muhammet Guendogdu
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 138%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
268
Bénéfice trades:
196 (73.13%)
Perte trades:
72 (26.87%)
Meilleure transaction:
233.71 EUR
Pire transaction:
-447.05 EUR
Bénéfice brut:
3 608.72 EUR (55 922 pips)
Perte brute:
-2 272.93 EUR (31 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (683.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
683.12 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
99.79%
Charge de dépôt maximale:
33.63%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
178 (66.42%)
Courts trades:
90 (33.58%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
4.98 EUR
Bénéfice moyen:
18.41 EUR
Perte moyenne:
-31.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-224.55 EUR)
Perte consécutive maximale:
-943.49 EUR (7)
Croissance mensuelle:
138.07%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.48 EUR
Maximal:
957.73 EUR (94.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.06% (957.80 EUR)
Par fonds propres:
15.72% (443.35 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +233.71 EUR
Pire transaction: -447 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +683.12 EUR
Perte consécutive maximale: -224.55 EUR

Gold Signal – Slow. Steady. Determined.

Welcome to Gold Signal, a trading approach built on patience, precision, and consistent results.
This is not about quick profits – it’s about sustainable capital growth through a clear and disciplined system.

Strategy & Philosophy

Trading is focused exclusively on XAU/USD (Gold).
I apply a technically based analysis combined with strict risk management to identify high-probability opportunities.
Each position is carefully opened, actively managed, and closed with discipline – no emotions, no overleveraging.


Aucun avis
