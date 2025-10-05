- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|25K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Gold Signal – Slow. Steady. Determined.
Welcome to Gold Signal, a trading approach built on patience, precision, and consistent results.
This is not about quick profits – it’s about sustainable capital growth through a clear and disciplined system.
Strategy & Philosophy
Trading is focused exclusively on XAU/USD (Gold).
I apply a technically based analysis combined with strict risk management to identify high-probability opportunities.
Each position is carefully opened, actively managed, and closed with discipline – no emotions, no overleveraging.
