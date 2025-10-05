SignauxSections
Kirill Kargapolov

Gold25

Kirill Kargapolov
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
13 (76.47%)
Perte trades:
4 (23.53%)
Meilleure transaction:
2 048.19 RUR
Pire transaction:
-1 979.96 RUR
Bénéfice brut:
5 444.22 RUR (5 121 pips)
Perte brute:
-2 256.74 RUR (1 515 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (475.95 RUR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 209.37 RUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
12 (70.59%)
Courts trades:
5 (29.41%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
187.50 RUR
Bénéfice moyen:
418.79 RUR
Perte moyenne:
-564.19 RUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-1 979.96 RUR)
Perte consécutive maximale:
-1 979.96 RUR (1)
Croissance mensuelle:
159.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 844.97 RUR
Maximal:
1 979.96 RUR (92.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 53
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 048.19 RUR
Pire transaction: -1 980 RUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +475.95 RUR
Perte consécutive maximale: -1 979.96 RUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.25 × 24
AMarkets-Real
2.89 × 3375
ForexClub-MT5 Real Server
3.84 × 98
RoboForex-Pro
7.24 × 17
Aucun avis
2025.10.05 18:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
