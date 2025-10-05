Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 GoMarkets-Real 1 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 6 Pepperstone-Edge02 0.08 × 12 ICMarkets-Live22 0.25 × 8 TradersGlobalGroup-Live 2 0.33 × 24 ICMarketsSC-Live22 0.50 × 12 ICMarketsSC-Live04 0.58 × 53 ICMarketsSC-Live16 0.60 × 40 BlackBullMarkets-Live 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live27 0.83 × 83 ICMarketsSC-Live09 0.88 × 33 WindsorBrokers-REAL 0.92 × 135 ICMarketsSC-Live24 0.94 × 62 BlueberryMarkets-Live 0.94 × 51 EGlobalTrade-Classic3 1.00 × 15 Darwinex-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 1.05 × 1102 ICMarketsSC-Live31 1.23 × 93 FusionMarkets-Demo 1.33 × 126 TitanFX-03 1.46 × 174 ICMarketsSC-Live19 1.50 × 2 Exness-Real9 1.63 × 82 TickmillEU-Live 1.70 × 128 68 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou