SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trade Pertama kali
Indra Divani Adhi Nugraha

Trade Pertama kali

Indra Divani Adhi Nugraha
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
71 (41.76%)
Perte trades:
99 (58.24%)
Meilleure transaction:
66.45 USD
Pire transaction:
-185.64 USD
Bénéfice brut:
483.21 USD (71 395 pips)
Perte brute:
-705.22 USD (82 154 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (21.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.48 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
88 (51.76%)
Courts trades:
82 (48.24%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-1.31 USD
Bénéfice moyen:
6.81 USD
Perte moyenne:
-7.12 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-31.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-207.56 USD (6)
Croissance mensuelle:
-99.80%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
222.01 USD
Maximal:
332.43 USD (157.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 129
AUDUSD 6
EURUSD 4
US100 4
GBPUSD 4
XRPUSD 3
USDCHF 3
USDJPY 3
US30 2
USDSEK 2
XTIUSD 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
ETHUSD 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
BTCXAU 1
TONUSD 1
DOGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -208
AUDUSD -5
EURUSD 1
US100 22
GBPUSD -1
XRPUSD -5
USDCHF 6
USDJPY -3
US30 -23
USDSEK -11
XTIUSD 2
AUDJPY -2
EURJPY 0
ETHUSD -4
AUDCAD 7
USDCAD 0
BTCXAU 0
TONUSD 0
DOGUSD 0
GBPJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.6K
AUDUSD -651
EURUSD 27
US100 12K
GBPUSD -96
XRPUSD -8.8K
USDCHF 422
USDJPY -174
US30 3.4K
USDSEK -5.3K
XTIUSD 14
AUDJPY -99
EURJPY -70
ETHUSD -1.8K
AUDCAD 340
USDCAD 18
BTCXAU -3.1K
TONUSD -1.2K
DOGUSD 34
GBPJPY 84
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.45 USD
Pire transaction: -186 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.09 USD
Perte consécutive maximale: -31.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.13 × 24
ICMarkets-MT5-4
0.20 × 98
281 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is first time my experience to be forex trader with 0 knowledge. Next I'll evaluate this trade and make new account after getting some knowledge. 
Aucun avis
2025.10.05 17:54
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 8.81% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 17:54
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.63% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire