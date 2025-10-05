SignauxSections
Branislav Bridzik

Connector Live Signal

Branislav Bridzik
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
20 (58.82%)
Perte trades:
14 (41.18%)
Meilleure transaction:
18.14 EUR
Pire transaction:
-11.21 EUR
Bénéfice brut:
148.44 EUR (14 772 pips)
Perte brute:
-85.23 EUR (8 305 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (44.68 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
44.68 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
67.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.31
Longs trades:
19 (55.88%)
Courts trades:
15 (44.12%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
1.86 EUR
Bénéfice moyen:
7.42 EUR
Perte moyenne:
-6.09 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-40.61 EUR)
Perte consécutive maximale:
-40.61 EUR (7)
Croissance mensuelle:
12.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.91 EUR
Maximal:
48.20 EUR (9.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
4.07% (23.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCHF 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDCAD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
AUDUSD 3
GBPJPY 1
EURAUD 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCHF 10
USDJPY -1
CHFJPY 8
AUDCAD 6
EURUSD 18
XAUUSD -5
AUDUSD 28
GBPJPY 0
EURAUD -8
EURNZD 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCHF 357
USDJPY 64
CHFJPY 1.4K
AUDCAD 1K
EURUSD 933
XAUUSD -539
AUDUSD 1.4K
GBPJPY 13
EURAUD -1.2K
EURNZD 3.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.55 × 83
FPMarketsSC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
0.81 × 62
RazeGlobalMarkets-Server
0.95 × 79
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.99 × 106
Exness-MT5Real12
1.33 × 3
TitanFX-MT5-01
1.65 × 66
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 142
VantageInternational-Live 10
1.87 × 87
Coinexx-Live
1.92 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.97 × 103
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.00 × 3
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
2.09 × 681
RoboForex-ECN
2.26 × 2953
OneRoyal-Server
2.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
2.53 × 251
VantageInternational-Live 4
2.53 × 15
Darwinex-Live
2.97 × 115
77 plus...
Connector Live Signal
Aucun avis
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
