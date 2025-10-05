SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RI163
Mr Wanchai Phopan

RI163

Mr Wanchai Phopan
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
106 (72.10%)
Perte trades:
41 (27.89%)
Meilleure transaction:
220.20 USD
Pire transaction:
-130.80 USD
Bénéfice brut:
1 261.32 USD (35 413 pips)
Perte brute:
-534.30 USD (13 666 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (67.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
99.54%
Charge de dépôt maximale:
6.35%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.99
Longs trades:
77 (52.38%)
Courts trades:
70 (47.62%)
Facteur de profit:
2.36
Rendement attendu:
4.95 USD
Bénéfice moyen:
11.90 USD
Perte moyenne:
-13.03 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-64.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-131.14 USD (2)
Croissance mensuelle:
336.99%
Algo trading:
21%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.32 USD
Maximal:
145.76 USD (22.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.00% (145.64 USD)
Par fonds propres:
7.76% (62.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 134
USDJPY 6
EURUSD 4
GBPUSD 2
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 716
USDJPY 10
EURUSD 0
GBPUSD 0
XAGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 21K
USDJPY 511
EURUSD 73
GBPUSD 24
XAGUSD 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.20 USD
Pire transaction: -131 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +67.55 USD
Perte consécutive maximale: -64.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
78 plus...
Aucun avis
2025.10.06 03:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RI163
30 USD par mois
1%
0
0
USD
806
USD
6
21%
147
72%
100%
2.36
4.95
USD
43%
1:500
