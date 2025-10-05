- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
771
Bénéfice trades:
645 (83.65%)
Perte trades:
126 (16.34%)
Meilleure transaction:
715 670.72 IDR
Pire transaction:
-527 187.34 IDR
Bénéfice brut:
31 003 928.57 IDR (1 617 572 pips)
Perte brute:
-6 266 659.12 IDR (280 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (1 818 777.45 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 047 980.28 IDR (24)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
191
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
14.23
Longs trades:
771 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.95
Rendement attendu:
32 084.66 IDR
Bénéfice moyen:
48 068.11 IDR
Perte moyenne:
-49 735.39 IDR
Pertes consécutives maximales:
8 (-167 233.97 IDR)
Perte consécutive maximale:
-932 116.32 IDR (2)
Croissance mensuelle:
388.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 IDR
Maximal:
1 738 051.95 IDR (9.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.34% (1 738 051.95 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|769
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +715 670.72 IDR
Pire transaction: -527 187 IDR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 818 777.45 IDR
Perte consécutive maximale: -167 233.97 IDR
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
