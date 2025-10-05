SignauxSections
Olaniyi Matthew Olaleye

Tuntun

Olaniyi Matthew Olaleye
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real08
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
42 (85.71%)
Perte trades:
7 (14.29%)
Meilleure transaction:
213.81 USD
Pire transaction:
-123.03 USD
Bénéfice brut:
1 986.11 USD (10 793 pips)
Perte brute:
-301.00 USD (24 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (1 321.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 321.71 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.15
Longs trades:
18 (36.73%)
Courts trades:
31 (63.27%)
Facteur de profit:
6.60
Rendement attendu:
34.39 USD
Bénéfice moyen:
47.29 USD
Perte moyenne:
-43.00 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-235.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
230.79 USD
Maximal:
235.80 USD (146.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 32
GBPUSD 12
GOLD 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 428
GOLD -236
USDCHF 300
NZDUSD 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6K
GBPUSD 3.9K
GOLD -24K
USDCHF 491
NZDUSD 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +213.81 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 321.71 USD
Perte consécutive maximale: -235.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This signal will make you consistent profit and it will never blow your account

Do not double the trading size

Deposit must be minimum of $500

Maximum of two open trades at a time

Trades can run into days but will be managed well

Trade with what you can afford to lose

