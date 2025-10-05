SignauxSections
Borneo BTC MT4
Sugianto

Borneo BTC MT4

Sugianto
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 17%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
189
Bénéfice trades:
97 (51.32%)
Perte trades:
92 (48.68%)
Meilleure transaction:
12.55 USD
Pire transaction:
-3.04 USD
Bénéfice brut:
235.19 USD (1 175 783 pips)
Perte brute:
-200.73 USD (1 003 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (29.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.10 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
113 (59.79%)
Courts trades:
76 (40.21%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.42 USD
Perte moyenne:
-2.18 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-13.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.28 USD (6)
Croissance mensuelle:
23.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24.31 USD
Maximal:
37.00 USD (16.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.49% (37.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 173K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Aucun avis
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
