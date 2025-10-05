- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
10 (90.90%)
Perte trades:
1 (9.09%)
Meilleure transaction:
16.92 USD
Pire transaction:
-1.10 USD
Bénéfice brut:
81.28 USD (8 037 pips)
Perte brute:
-1.10 USD (109 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (32.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
72.89
Longs trades:
1 (9.09%)
Courts trades:
10 (90.91%)
Facteur de profit:
73.89
Rendement attendu:
7.29 USD
Bénéfice moyen:
8.13 USD
Perte moyenne:
-1.10 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
40.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.10 USD (0.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +16.92 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +32.81 USD
Perte consécutive maximale: -1.10 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.19 × 42
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.50 × 149
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
Exness-MT5Real7
|1.87 × 89
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29052
86 plus...
Why should you copy my signals? The answer is simple.
My XAUUSD trading strategy combines the best of scalping and swing trading, focusing primarily on buy opportunities with minimal drawdown.
✅ Low-risk approach – Positions are carefully managed to protect your capital.
✅ Consistent performance – Proven results month after month.
✅ Clear money management – Start with as little as $1,000, trading 0.01 lots with a maximum of two positions at different entry levels.
👉 Follow my signals and enjoy steady monthly profits—just as I do.
