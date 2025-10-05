



Ma méthode repose sur une combinaison rigoureuse des concepts de l’Inner Circle Trader (ICT) et des Bandes de Bollinger. L’approche ICT me permet d’identifier les zones de liquidité, les déséquilibres du marché et les structures institutionnelles, tandis que les Bandes de Bollinger m’aident à repérer les extrêmes de volatilité et les points de compression propices aux impulsions.





Chaque position est pensée avec un objectif de Take Profit court, visant des mouvements précis et mesurés. Cette tactique me permet d’avancer pas à pas, en capitalisant sur des opportunités à haut taux de probabilité tout en maîtrisant le risque.





L’analyse multi-timeframe, la lecture des bougies et la gestion stricte du ratio risque/rendement sont au cœur de mon processus décisionnel. Chaque trade est journalisé et évalué pour affiner continuellement la stratégie.









Stratégie de trading basée sur l’ICT et les Bandes de Bollinger



