Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.11 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.16 USD (2 028 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
2 (0.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.16 USD (2)
Ratio de Sharpe:
2.67
Activité de trading:
54.19%
Charge de dépôt maximale:
92.57%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (50.00%)
Courts trades:
1 (50.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
0.08 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.86% (1.86 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Meilleure transaction: +0.11 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.16 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Stratégie de trading basée sur l’ICT et les Bandes de Bollinger
Ma méthode repose sur une combinaison rigoureuse des concepts de l’Inner Circle Trader (ICT) et des Bandes de Bollinger. L’approche ICT me permet d’identifier les zones de liquidité, les déséquilibres du marché et les structures institutionnelles, tandis que les Bandes de Bollinger m’aident à repérer les extrêmes de volatilité et les points de compression propices aux impulsions.
Chaque position est pensée avec un objectif de Take Profit court, visant des mouvements précis et mesurés. Cette tactique me permet d’avancer pas à pas, en capitalisant sur des opportunités à haut taux de probabilité tout en maîtrisant le risque.
L’analyse multi-timeframe, la lecture des bougies et la gestion stricte du ratio risque/rendement sont au cœur de mon processus décisionnel. Chaque trade est journalisé et évalué pour affiner continuellement la stratégie.
