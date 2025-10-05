SignauxSections
Abraham Utomo Santosa

ABRAHAM SANTOSA ARBITRASE

Abraham Utomo Santosa
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
SocratesLegacy-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
14 (46.66%)
Perte trades:
16 (53.33%)
Meilleure transaction:
90 075.00 USD
Pire transaction:
-86 631.00 USD
Bénéfice brut:
221 240.31 USD (159 075 pips)
Perte brute:
-206 623.52 USD (148 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (19 703.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
90 075.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
14.62%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
15 (50.00%)
Courts trades:
15 (50.00%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
487.23 USD
Bénéfice moyen:
15 802.88 USD
Perte moyenne:
-12 913.97 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-101.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-86 631.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.51%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.80 USD
Maximal:
86 631.00 USD (21.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pc 15
GF25DEC.pc 8
GF25AUG.pc 6
AUDUSD.pc 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pc 132K
GF25DEC.pc -165K
GF25AUG.pc 47K
AUDUSD.pc 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pc 65K
GF25DEC.pc -103K
GF25AUG.pc 49K
AUDUSD.pc 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90 075.00 USD
Pire transaction: -86 631 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19 703.28 USD
Perte consécutive maximale: -101.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SocratesLegacy-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Arbitrase trade by Abraham Santosa
Aucun avis
2025.10.05 09:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 09:24
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.63% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 09:24
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.23% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 09:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.05 09:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
