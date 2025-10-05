SignauxSections
Cheng-heng Chuang

Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
257
Bénéfice trades:
245 (95.33%)
Perte trades:
12 (4.67%)
Meilleure transaction:
6.72 USD
Pire transaction:
-0.48 USD
Bénéfice brut:
257.18 USD (295 609 pips)
Perte brute:
-13.23 USD (87 pips)
Gains consécutifs maximales:
91 (112.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.73 USD (91)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.96%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
177
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
508.23
Longs trades:
198 (77.04%)
Courts trades:
59 (22.96%)
Facteur de profit:
19.44
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
1.05 USD
Perte moyenne:
-1.10 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.48 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.48% (94.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 58
XETUSD 52
USDJPY 25
USDCAD 16
GBPUSD 16
NZDUSD 14
AUDUSD 14
USDCHF 14
EURUSD 11
XAUUSD 11
GBPNZD 10
XBNUSD 4
XAUEUR 4
CADJPY 3
GBPCAD 2
EURCAD 1
EURGBP 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 51
XETUSD 49
USDJPY 34
USDCAD 5
GBPUSD 12
NZDUSD 5
AUDUSD 13
USDCHF 18
EURUSD 12
XAUUSD 25
GBPNZD 2
XBNUSD 2
XAUEUR 15
CADJPY 1
GBPCAD 0
EURCAD 0
EURGBP 0
EURJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 182K
XETUSD 100K
USDJPY 1.7K
USDCAD 193
GBPUSD 553
NZDUSD 122
AUDUSD 212
USDCHF 294
EURUSD 173
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 269
XBNUSD 5.3K
XAUEUR 1.3K
CADJPY 105
GBPCAD -14
EURCAD 51
EURGBP 0
EURJPY 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.72 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 91
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +112.73 USD
Perte consécutive maximale: -0.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-MT5Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Aucun avis
2025.10.05 05:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
