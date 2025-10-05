SignauxSections
croissance depuis 2024 71%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
565
Bénéfice trades:
355 (62.83%)
Perte trades:
210 (37.17%)
Meilleure transaction:
274.93 USD
Pire transaction:
-189.00 USD
Bénéfice brut:
6 138.05 USD (76 385 pips)
Perte brute:
-4 524.23 USD (68 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (170.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
342.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
332 (58.76%)
Courts trades:
233 (41.24%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
2.86 USD
Bénéfice moyen:
17.29 USD
Perte moyenne:
-21.54 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-82.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-710.46 USD (5)
Croissance mensuelle:
8.93%
Prévision annuelle:
108.41%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
941.97 USD (19.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.76% (941.97 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 564
XAGUSDu 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 1.6K
XAGUSDu -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 8.2K
XAGUSDu -20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +274.93 USD
Pire transaction: -189 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +170.70 USD
Perte consécutive maximale: -82.47 USD

2025.10.05 03:04
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.63% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
