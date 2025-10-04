SignauxSections
Mr Supak Dhanasena

DrSPM

Mr Supak Dhanasena
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
19 (42.22%)
Perte trades:
26 (57.78%)
Meilleure transaction:
2 770.64 USD
Pire transaction:
-643.05 USD
Bénéfice brut:
10 502.43 USD (409 746 pips)
Perte brute:
-5 866.45 USD (2 784 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2 520.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 770.64 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.46%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
45 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
103.02 USD
Bénéfice moyen:
552.76 USD
Perte moyenne:
-225.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 839.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 839.15 USD (6)
Croissance mensuelle:
22.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 007.16 USD
Maximal:
1 847.35 USD (16.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.51% (1 068.36 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 13
BTCUSD 10
USTEC 10
UKOIL 7
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD 8.5K
BTCUSD -2.4K
USTEC 230
UKOIL -1.7K
XAUUSD 97
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD 22K
BTCUSD -2.4M
USTEC 26K
UKOIL -17K
XAUUSD 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 770.64 USD
Pire transaction: -643 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 520.84 USD
Perte consécutive maximale: -1 839.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.49 × 57
Exness-MT5Real
5.50 × 2
RoboForex-Pro
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
7.00 × 1
MonetaMarkets-Live
9.50 × 12
Exness-MT5Real7
11.78 × 68
Exness-MT5Real8
12.13 × 4281
Bybit-Live
12.33 × 3
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real28
17.00 × 1
RoboForex-ECN
20.34 × 38
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
Chash Flow
Aucun avis
2025.10.04 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.10.04 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

