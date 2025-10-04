- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|195
|GBPUSD+
|181
|AUDUSD+
|17
|EURUSD+
|14
|USDCAD+
|12
|EURAUD+
|5
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.1K
|GBPUSD+
|314
|AUDUSD+
|25
|EURUSD+
|24
|USDCAD+
|12
|EURAUD+
|4
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|17K
|GBPUSD+
|11K
|AUDUSD+
|717
|EURUSD+
|769
|USDCAD+
|670
|EURAUD+
|306
|
|
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🔹 Описание стратегии
Сигнал основан на алгоритмической торговой системе с акцентом на:
-
Золото (XAUUSD) – основной источник прибыли
-
GBPUSD – второй ключевой инструмент
Система использует оптимизированные алгоритмы входа/выхода, строгий риск-менеджмент и низкую нагрузку на депозит.
🔹 Результаты за сентябрь 2025
-
Прирост: +37.49%
-
Максимальная просадка: 11.9%
-
Процент прибыльных сделок: 80%
-
Всего сделок: 232
-
Лучший трейд: +121.90 USD
-
Худший трейд: -89.36 USD
🔹 Риск-менеджмент
-
Средняя нагрузка на депозит: <4%
-
Автоматический TP и SL в каждой сделке
-
Диверсификация по валютам и товарам
-
Контролируемая просадка (не выше 15%)
🔹 Почему стоит подписаться
✅ Высокая доходность при умеренных рисках
✅ Стабильная статистика, проверенная на реальном счёте
✅ 100% алгоритмическая торговля (без эмоций)
✅ Чёткий контроль просадки и капитала
📌 Важно: Рекомендуется начинать с депозита от 1 000 USD. При большем капитале стратегия масштабируется эффективнее.