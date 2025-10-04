SignauxSections
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate

0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
424
Bénéfice trades:
358 (84.43%)
Perte trades:
66 (15.57%)
Meilleure transaction:
121.90 UST
Pire transaction:
-526.24 UST
Bénéfice brut:
3 204.48 UST (44 917 pips)
Perte brute:
-1 734.14 UST (15 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (232.07 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
284.58 UST (10)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.59%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.06
Longs trades:
309 (72.88%)
Courts trades:
115 (27.12%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
3.47 UST
Bénéfice moyen:
8.95 UST
Perte moyenne:
-26.27 UST
Pertes consécutives maximales:
6 (-32.12 UST)
Perte consécutive maximale:
-708.74 UST (2)
Croissance mensuelle:
31.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
299.61 UST
Maximal:
713.12 UST (17.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
0.31% (15.96 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 195
GBPUSD+ 181
AUDUSD+ 17
EURUSD+ 14
USDCAD+ 12
EURAUD+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 314
AUDUSD+ 25
EURUSD+ 24
USDCAD+ 12
EURAUD+ 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 17K
GBPUSD+ 11K
AUDUSD+ 717
EURUSD+ 769
USDCAD+ 670
EURAUD+ 306
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.90 UST
Pire transaction: -526 UST
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +232.07 UST
Perte consécutive maximale: -32.12 UST

🔹 Описание стратегии

Сигнал основан на алгоритмической торговой системе с акцентом на:

  • Золото (XAUUSD) – основной источник прибыли

  • GBPUSD – второй ключевой инструмент

Система использует оптимизированные алгоритмы входа/выхода, строгий риск-менеджмент и низкую нагрузку на депозит.

🔹 Результаты за сентябрь 2025

  • Прирост: +37.49%

  • Максимальная просадка: 11.9%

  • Процент прибыльных сделок: 80%

  • Всего сделок: 232

  • Лучший трейд: +121.90 USD

  • Худший трейд: -89.36 USD

🔹 Риск-менеджмент

  • Средняя нагрузка на депозит: <4%

  • Автоматический TP и SL в каждой сделке

  • Диверсификация по валютам и товарам

  • Контролируемая просадка (не выше 15%)

🔹 Почему стоит подписаться

✅ Высокая доходность при умеренных рисках
✅ Стабильная статистика, проверенная на реальном счёте
✅ 100% алгоритмическая торговля (без эмоций)
✅ Чёткий контроль просадки и капитала

📌 Важно: Рекомендуется начинать с депозита от 1 000 USD. При большем капитале стратегия масштабируется эффективнее.


