Willian Fernando Souza Almeida

Mt4WillianAlmeida

Willian Fernando Souza Almeida
0 avis
236 semaines
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
161 (68.22%)
Perte trades:
75 (31.78%)
Meilleure transaction:
53.71 USD
Pire transaction:
-86.57 USD
Bénéfice brut:
1 072.83 USD (3 079 935 pips)
Perte brute:
-913.43 USD (2 138 606 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (31.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
113 (47.88%)
Courts trades:
123 (52.12%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
6.66 USD
Perte moyenne:
-12.18 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-122.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-122.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.57%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.65 USD
Maximal:
252.85 USD (86.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 41
XAUUSD 36
GBPUSD 35
GBPJPY 21
GBPAUD 12
EURUSD 11
USDJPY 11
CADJPY 10
EURJPY 10
SUMMARY 9
EURAUD 8
GBPNZD 5
USDCAD 5
EURCAD 5
AUDUSD 3
AUDJPY 3
EURGBP 3
EURNZD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
GBPCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 85
XAUUSD -79
GBPUSD -20
GBPJPY 38
GBPAUD 5
EURUSD 5
USDJPY 23
CADJPY -1
EURJPY 51
SUMMARY 90
EURAUD 10
GBPNZD -26
USDCAD 1
EURCAD -9
AUDUSD 0
AUDJPY -1
EURGBP 3
EURNZD -2
CHFJPY 2
NZDCHF -8
GBPCAD -9
AUDNZD 0
EURCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 938K
XAUUSD -7.4K
GBPUSD -14
GBPJPY 4.3K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 611
USDJPY 3K
CADJPY -167
EURJPY 7.5K
SUMMARY 0
EURAUD 1.6K
GBPNZD -3.7K
USDCAD 128
EURCAD -1.4K
AUDUSD 62
AUDJPY -74
EURGBP 303
EURNZD -403
CHFJPY 495
NZDCHF -762
GBPCAD -1.2K
AUDNZD 12
EURCHF 200
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.71 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +31.37 USD
Perte consécutive maximale: -122.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.04 14:24
Trading operations on the account were performed for only 195 days. This comprises 11.84% of days out of the 1647 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 14:24
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
