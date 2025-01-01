SignauxSections
404

Malheureusement, SENNA le signal est désactivé et indisponible

Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:

NeroSignal
Croissance
1 103%
Abonnés
17
Semaines
43
Trades
1489
Gagner
60%
Facteur de profit
1.90
DD max.
28%
MultiWay ICM
Croissance
488%
Abonnés
10
Semaines
90
Trades
814
Gagner
73%
Facteur de profit
1.87
DD max.
28%
MCA100
Croissance
1 119%
Abonnés
37
Semaines
99
Trades
283
Gagner
56%
Facteur de profit
1.68
DD max.
35%
Niguru GBP
Croissance
12 535%
Abonnés
0
Semaines
135
Trades
1148
Gagner
88%
Facteur de profit
2.54
DD max.
39%
ATong
Croissance
4 271%
Abonnés
0
Semaines
233
Trades
7808
Gagner
76%
Facteur de profit
1.54
DD max.
28%
Gold pro
Croissance
1 800%
Abonnés
16
Semaines
33
Trades
712
Gagner
80%
Facteur de profit
2.10
DD max.
52%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Croissance
679%
Abonnés
8
Semaines
65
Trades
2869
Gagner
81%
Facteur de profit
3.62
DD max.
41%
KingFX AU
Croissance
12 934%
Abonnés
23
Semaines
183
Trades
3190
Gagner
76%
Facteur de profit
1.64
DD max.
52%
High frequency
Croissance
4 914%
Abonnés
1
Semaines
193
Trades
9728
Gagner
68%
Facteur de profit
1.56
DD max.
42%
Scalp IC Markets ECN
Croissance
5 697%
Abonnés
2
Semaines
320
Trades
1941
Gagner
72%
Facteur de profit
1.93
DD max.
38%

Pas de signaux appropriés ?
Sélectionnez et abonnez-vous
à l'un des 3000 signaux disponibles
pour MetaTrader 4

L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.