Trades:
340
Bénéfice trades:
238 (70.00%)
Perte trades:
102 (30.00%)
Meilleure transaction:
4.87 USD
Pire transaction:
-3.32 USD
Bénéfice brut:
256.81 USD (2 542 822 pips)
Perte brute:
-118.44 USD (891 104 pips)
Gains consécutifs maximales:
100 (82.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.35 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
74.70%
Charge de dépôt maximale:
54.59%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
341
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
3.06
Longs trades:
43 (12.65%)
Courts trades:
297 (87.35%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
1.08 USD
Perte moyenne:
-1.16 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-31.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.03 USD (26)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
21.32 USD
Maximal:
45.17 USD (11.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.56% (45.17 USD)
Par fonds propres:
8.33% (39.83 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|340
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|138
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|1.7M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
TP or Sl
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
33 USD par mois
30%
0
0
USD
USD
643
USD
USD
1
0%
340
70%
75%
2.16
0.41
USD
USD
8%
1:200