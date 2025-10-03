SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BTCUSD TRADES
Sibusiso Raymond Mkhungo

BTCUSD TRADES

Sibusiso Raymond Mkhungo
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -14%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
6 (46.15%)
Perte trades:
7 (53.85%)
Meilleure transaction:
10.84 ZAR
Pire transaction:
-35.37 ZAR
Bénéfice brut:
23.24 ZAR (13 500 pips)
Perte brute:
-146.32 ZAR (85 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (9.30 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
10.84 ZAR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.66
Activité de trading:
206.67%
Charge de dépôt maximale:
14.30%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
-0.97
Longs trades:
9 (69.23%)
Courts trades:
4 (30.77%)
Facteur de profit:
0.16
Rendement attendu:
-9.47 ZAR
Bénéfice moyen:
3.87 ZAR
Perte moyenne:
-20.90 ZAR
Pertes consécutives maximales:
3 (-87.79 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-87.79 ZAR (3)
Croissance mensuelle:
-14.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.08 ZAR
Maximal:
126.95 ZAR (14.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.80% (126.95 ZAR)
Par fonds propres:
2.74% (21.00 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 13
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.84 ZAR
Pire transaction: -35 ZAR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +9.30 ZAR
Perte consécutive maximale: -87.79 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

BTCUSD Account support and resistance trading
Aucun avis
2025.10.04 01:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 23:44
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.03 23:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
