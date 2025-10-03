- Croissance
Trades:
19 684
Bénéfice trades:
12 126 (61.60%)
Perte trades:
7 558 (38.40%)
Meilleure transaction:
268.80 USD
Pire transaction:
-896.79 USD
Bénéfice brut:
48 731.70 USD (2 562 525 pips)
Perte brute:
-41 189.97 USD (2 291 274 pips)
Gains consécutifs maximales:
185 (904.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
904.59 USD (185)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.65%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
544
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
9 661 (49.08%)
Courts trades:
10 023 (50.92%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-5.45 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-392.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 457.82 USD (8)
Croissance mensuelle:
11.61%
Prévision annuelle:
140.87%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 699.07 USD
Maximal:
2 679.43 USD (25.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.73% (1 707.72 USD)
Par fonds propres:
2.06% (329.23 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD-ECN
|772
|GBPUSD-ECN
|768
|EURUSD-ECN
|765
|USDCHF-ECN
|762
|AUDUSD-ECN
|755
|NZDUSD-ECN
|725
|USDJPY-ECN
|713
|EURAUD-ECN
|676
|EURNZD-ECN
|675
|NZDCAD-ECN
|651
|EURJPY-ECN
|650
|EURCAD-ECN
|647
|AUDCAD-ECN
|632
|GBPAUD-ECN
|631
|GBPCHF-ECN
|627
|AUDCHF-ECN
|616
|GBPCAD-ECN
|600
|GBPNZD-ECN
|578
|NZDCHF-ECN
|563
|GBPJPY-ECN
|558
|EURCHF-ECN
|542
|EURGBP-ECN
|536
|CHFJPY-ECN
|513
|USDSGD-ECN
|498
|AUDJPY-ECN
|483
|CADJPY-ECN
|475
|NZDJPY-ECN
|462
|CADCHF-ECN
|458
|AUDNZD-ECN
|397
|USDCNH-ECN
|366
|NZDSGD-ECN
|292
|AUDSGD-ECN
|283
|EURSGD-ECN
|275
|GBPSGD-ECN
|252
|SGDJPY-ECN
|185
|AUDCNH-ECN
|180
|CHFSGD-ECN
|116
|XAUUSD-ECN
|2
|USDZAR-ECN
|1
|DJ30.s
|1
|BTCUSD
|1
|UKOUSD-ECN
|1
|NG-C.
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD-ECN
|494
|GBPUSD-ECN
|702
|EURUSD-ECN
|780
|USDCHF-ECN
|373
|AUDUSD-ECN
|826
|NZDUSD-ECN
|581
|USDJPY-ECN
|784
|EURAUD-ECN
|780
|EURNZD-ECN
|608
|NZDCAD-ECN
|305
|EURJPY-ECN
|-794
|EURCAD-ECN
|667
|AUDCAD-ECN
|336
|GBPAUD-ECN
|306
|GBPCHF-ECN
|614
|AUDCHF-ECN
|533
|GBPCAD-ECN
|555
|GBPNZD-ECN
|699
|NZDCHF-ECN
|384
|GBPJPY-ECN
|-328
|EURCHF-ECN
|-134
|EURGBP-ECN
|275
|CHFJPY-ECN
|515
|USDSGD-ECN
|336
|AUDJPY-ECN
|391
|CADJPY-ECN
|34
|NZDJPY-ECN
|-1.7K
|CADCHF-ECN
|-6
|AUDNZD-ECN
|256
|USDCNH-ECN
|-2.2K
|NZDSGD-ECN
|252
|AUDSGD-ECN
|251
|EURSGD-ECN
|109
|GBPSGD-ECN
|-408
|SGDJPY-ECN
|82
|AUDCNH-ECN
|158
|CHFSGD-ECN
|129
|XAUUSD-ECN
|-6
|USDZAR-ECN
|-29
|DJ30.s
|1
|BTCUSD
|0
|UKOUSD-ECN
|0
|NG-C.
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD-ECN
|11K
|GBPUSD-ECN
|3.1K
|EURUSD-ECN
|10K
|USDCHF-ECN
|-4.1K
|AUDUSD-ECN
|9.5K
|NZDUSD-ECN
|-1.3K
|USDJPY-ECN
|-8.1K
|EURAUD-ECN
|37K
|EURNZD-ECN
|15K
|NZDCAD-ECN
|534
|EURJPY-ECN
|11K
|EURCAD-ECN
|21K
|AUDCAD-ECN
|4.6K
|GBPAUD-ECN
|20K
|GBPCHF-ECN
|10K
|AUDCHF-ECN
|8.9K
|GBPCAD-ECN
|-3.4K
|GBPNZD-ECN
|9.4K
|NZDCHF-ECN
|5.3K
|GBPJPY-ECN
|12K
|EURCHF-ECN
|15K
|EURGBP-ECN
|6.6K
|CHFJPY-ECN
|-1.8K
|USDSGD-ECN
|11K
|AUDJPY-ECN
|13K
|CADJPY-ECN
|-4.1K
|NZDJPY-ECN
|-785
|CADCHF-ECN
|10K
|AUDNZD-ECN
|12K
|USDCNH-ECN
|-6.6K
|NZDSGD-ECN
|8.8K
|AUDSGD-ECN
|13K
|EURSGD-ECN
|12K
|GBPSGD-ECN
|-8.5K
|SGDJPY-ECN
|-8.9K
|AUDCNH-ECN
|31K
|CHFSGD-ECN
|5.5K
|XAUUSD-ECN
|694
|USDZAR-ECN
|-2K
|DJ30.s
|900
|BTCUSD
|-366
|UKOUSD-ECN
|-1
|NG-C.
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +268.80 USD
Pire transaction: -897 USD
Gains consécutifs maximales: 185
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +904.59 USD
Perte consécutive maximale: -392.89 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Blue rocket runs on 33 different pairs at same time. Its strategy is based on finding good reversal zones, entries are very accurate.
Please to follow signal have account of at least 5000 for minimum 0.01 lot. Only closes pair cycle in profit.
Has also a max risk per symbol .
Aucun avis
