Iuliu-cristian Casian

Casian Iuliu

Iuliu-cristian Casian
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
32 (94.11%)
Perte trades:
2 (5.88%)
Meilleure transaction:
80.21 EUR
Pire transaction:
-1.94 EUR
Bénéfice brut:
186.89 EUR (22 037 pips)
Perte brute:
-3.70 EUR (195 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (69.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
116.85 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.01%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
94.43
Longs trades:
33 (97.06%)
Courts trades:
1 (2.94%)
Facteur de profit:
50.51
Rendement attendu:
5.39 EUR
Bénéfice moyen:
5.84 EUR
Perte moyenne:
-1.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1.94 EUR (1)
Croissance mensuelle:
3.73%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
1.94 EUR (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.87% (45.30 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#JNJ 4
#MERCK 4
US_500 3
_SAP.DE 3
_LOREAL.FR 3
#SYNOPSYS 2
#WAL_MART 2
#AMAZON 2
#CINTAS 2
#FREEPORT 2
#SONY 2
US_TECH100 1
_BAS.DE 1
USDJPY 1
#PALANTIR 1
#STARBUCKS 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#JNJ 8
#MERCK 24
US_500 7
_SAP.DE 93
_LOREAL.FR 8
#SYNOPSYS 6
#WAL_MART 5
#AMAZON 3
#CINTAS 4
#FREEPORT 20
#SONY -2
US_TECH100 1
_BAS.DE 1
USDJPY 20
#PALANTIR 8
#STARBUCKS 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#JNJ 977
#MERCK 1.2K
US_500 675
_SAP.DE 8.1K
_LOREAL.FR 7.8K
#SYNOPSYS 643
#WAL_MART 257
#AMAZON 405
#CINTAS 402
#FREEPORT 212
#SONY -92
US_TECH100 700
_BAS.DE 108
USDJPY 150
#PALANTIR 40
#STARBUCKS 209
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.21 EUR
Pire transaction: -2 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +69.96 EUR
Perte consécutive maximale: -1.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Curently I am trading only STOCKS here. Low risk !


We Talk Later, for now let's make some money xD !

Aucun avis
2025.10.03 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.