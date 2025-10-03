Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 4 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.28 × 82 ICMarketsSC-Live19 0.29 × 28 ICMarketsSC-Live02 0.50 × 2 ForexTimeFXTM-ECN 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.59 × 27 Tickmill-Live02 0.60 × 5 ICMarkets-Live06 0.66 × 101 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 AxiTrader-US09-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 1.14 × 1231 ICMarketsSC-Live23 1.30 × 66 ICMarketsSC-Live07 1.32 × 1433 ICMarketsSC-Live11 1.79 × 244 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarkets-Live10 2.00 × 1 Exness-Real16 2.00 × 2 Pepperstone-Edge01 2.05 × 41 ICMarketsSC-Live24 2.25 × 343 ForexTimeFXTM-ECN-Zero 2.50 × 2 Axi-US06-Live 2.59 × 32 ICMarketsSC-Live31 3.00 × 18 34 plus...