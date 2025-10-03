SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Coklat Valbury Xtreme
Iskandar Iskandar

Coklat Valbury Xtreme

Iskandar Iskandar
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 22%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 636
Bénéfice trades:
1 064 (65.03%)
Perte trades:
572 (34.96%)
Meilleure transaction:
383.36 USD
Pire transaction:
-371.52 USD
Bénéfice brut:
4 221.83 USD (167 542 pips)
Perte brute:
-4 033.34 USD (180 167 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (172.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
407.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
49.88%
Charge de dépôt maximale:
4.35%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
934 (57.09%)
Courts trades:
702 (42.91%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
3.97 USD
Perte moyenne:
-7.05 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-448.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-448.17 USD (13)
Croissance mensuelle:
50.25%
Prévision annuelle:
609.69%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.38 USD
Maximal:
574.78 USD (182.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.68% (107.30 USD)
Par fonds propres:
10.26% (78.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 857
XAUUSD 650
AUDNZD 50
AUDUSD 27
USDJPY 22
NZDUSD 11
GBPUSD 7
GBPJPY 3
EURAUD 3
USDCAD 3
USDCHF 2
EURJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -171
XAUUSD 414
AUDNZD 23
AUDUSD 0
USDJPY -78
NZDUSD -5
GBPUSD 3
GBPJPY 7
EURAUD -2
USDCAD -1
USDCHF -3
EURJPY 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -5.2K
XAUUSD -3.4K
AUDNZD 3K
AUDUSD -27
USDJPY -6.2K
NZDUSD -520
GBPUSD -844
GBPJPY 946
EURAUD -274
USDCAD -88
USDCHF -219
EURJPY 208
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +383.36 USD
Pire transaction: -372 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +172.88 USD
Perte consécutive maximale: -448.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValburyAsiaFutures-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CWGMarketsSVGLtd-Live
3.13 × 8
PlexyTrade-Live
9.29 × 14
Aucun avis
2025.10.03 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 387 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 12:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
A large drawdown may occur on the account again
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.