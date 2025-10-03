Nom de la stratégie : Grid Balance Forex

Type : Trading en grille sans martingale





Ce signal fonctionne exclusivement sur les paires Forex, opérant une paire à la fois, avec la règle de ne jamais avoir plus d’une position ouverte simultanément.

Il utilise une stratégie de grille sans martingale, n’entrant que dans des conditions favorables de surachat/survente.