|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY+
|5
|AUDCAD+
|4
|AUDJPY+
|2
|EURCHF+
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY+
|1
|AUDCAD+
|0
|AUDJPY+
|-1
|EURCHF+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY+
|211
|AUDCAD+
|85
|AUDJPY+
|-60
|EURCHF+
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Nom de la stratégie : Grid Balance Forex
Type : Trading en grille sans martingale
Ce signal fonctionne exclusivement sur les paires Forex, opérant une paire à la fois, avec la règle de ne jamais avoir plus d’une position ouverte simultanément.
Il utilise une stratégie de grille sans martingale, n’entrant que dans des conditions favorables de surachat/survente.
-
✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots
-
✅ Une seule paire Forex active à la fois
-
✅ Jamais plus d’une position ouverte en même temps
-
✅ Capital minimum recommandé : 1000 EUR/USD
