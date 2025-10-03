SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EurusdASM
Asim Kuzucuoglu

EurusdASM

Asim Kuzucuoglu
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
277
Bénéfice trades:
148 (53.42%)
Perte trades:
129 (46.57%)
Meilleure transaction:
39.00 USD
Pire transaction:
-37.10 USD
Bénéfice brut:
689.82 USD (34 441 pips)
Perte brute:
-514.38 USD (28 412 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (22.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.92 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.42%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.57
Longs trades:
151 (54.51%)
Courts trades:
126 (45.49%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
4.66 USD
Perte moyenne:
-3.99 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-5.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.74 USD (2)
Croissance mensuelle:
109.40%
Prévision annuelle:
1 327.40%
Algo trading:
31%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.74 USD
Maximal:
68.19 USD (44.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.67% (68.19 USD)
Par fonds propres:
22.60% (63.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 144
EURUSD-VIP 88
XAUUSD-VIP 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN -12
EURUSD-VIP 183
XAUUSD-VIP 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 273
EURUSD-VIP 5.3K
XAUUSD-VIP 496
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.00 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22.19 USD
Perte consécutive maximale: -5.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 12:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 12:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 12:09
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 12:09
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 11:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.03 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 11:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

