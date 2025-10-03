SignauxSections
Hoi Kit Cheung

GOLD ONLY HK JACKY

Hoi Kit Cheung
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
IG-LIVE
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
220
Bénéfice trades:
68 (30.90%)
Perte trades:
152 (69.09%)
Meilleure transaction:
1 435.65 USD
Pire transaction:
-253.95 USD
Bénéfice brut:
5 728.66 USD (100 549 pips)
Perte brute:
-4 081.52 USD (83 796 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 299.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 483.24 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
76.51%
Charge de dépôt maximale:
3.40%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
167 (75.91%)
Courts trades:
53 (24.09%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
7.49 USD
Bénéfice moyen:
84.25 USD
Perte moyenne:
-26.85 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-387.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 062.06 USD (15)
Croissance mensuelle:
24.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 190.62 USD
Maximal:
1 611.61 USD (22.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.32% (1 611.61 USD)
Par fonds propres:
0.34% (28.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 193
NAS100 13
HK50 6
SPX500 4
US30 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
NAS100 53
HK50 -17
SPX500 5
US30 16
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
NAS100 198
HK50 -425
SPX500 197
US30 1.6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 435.65 USD
Pire transaction: -254 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +1 299.28 USD
Perte consécutive maximale: -387.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

香港人炒黄金
Aucun avis
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.