- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
40 (85.10%)
Perte trades:
7 (14.89%)
Meilleure transaction:
2.02 USD
Pire transaction:
-0.07 USD
Bénéfice brut:
22.98 USD (13 711 pips)
Perte brute:
-0.23 USD (2 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (9.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.93 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.79
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.28%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
325.00
Longs trades:
22 (46.81%)
Courts trades:
25 (53.19%)
Facteur de profit:
99.91
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
0.57 USD
Perte moyenne:
-0.03 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.07 USD (1)
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
0.07 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.02 USD)
Par fonds propres:
5.00% (51.17 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|GBPCAD
|12
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1
|GBPCAD
|9
|XAUUSD
|6
|EURJPY
|0
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|8.7K
|GBPCAD
|1.2K
|XAUUSD
|598
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|249
|USDJPY
|253
|EURAUD
|200
|EURUSD
|81
|EURCAD
|93
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.02 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +9.68 USD
Perte consécutive maximale: -0.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 7
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨
En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.
🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.
📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.
Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.
💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
91%
47
85%
100%
99.91
0.48
USD
USD
5%
1:500