Michele Antonicelli

XAUUSD Ultimate

Michele Antonicelli
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
12 (80.00%)
Perte trades:
3 (20.00%)
Meilleure transaction:
16.25 USD
Pire transaction:
-13.56 USD
Bénéfice brut:
45.16 USD (4 512 pips)
Perte brute:
-22.84 USD (2 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (12.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.40 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
15 (100.00%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
3.76 USD
Perte moyenne:
-7.61 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-22.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.84 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.84 USD (1.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.85% (22.84 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
3.14 × 14
Nom de la stratégie : Grid Balance XAUUSD

Type : Trading en grille sans martingale


Ce signal fonctionne exclusivement sur XAUUSD (or) en utilisant une stratégie de grille sans martingale.

Les positions ne sont ouvertes que dans des conditions de surachat ou de survente, lorsque le marché est très favorable.

Ainsi, le compte reste souvent inactif, évitant des opérations inutiles.

  • ✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots

  • ✅ Entrées uniquement dans des conditions extrêmes du marché

  • ✅ Take Profit dynamique pour clôturer rapidement les cycles

  • ✅ Capital minimum recommandé : 1000 EUR/USD


Aucun avis
2025.10.03 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.03 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
