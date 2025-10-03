Nom de la stratégie : Grid Balance XAUUSD

Type : Trading en grille sans martingale





Ce signal fonctionne exclusivement sur XAUUSD (or) en utilisant une stratégie de grille sans martingale.

Les positions ne sont ouvertes que dans des conditions de surachat ou de survente, lorsque le marché est très favorable.

Ainsi, le compte reste souvent inactif, évitant des opérations inutiles.