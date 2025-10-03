- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.14 × 14
Nom de la stratégie : Grid Balance XAUUSD
Type : Trading en grille sans martingale
Ce signal fonctionne exclusivement sur XAUUSD (or) en utilisant une stratégie de grille sans martingale.
Les positions ne sont ouvertes que dans des conditions de surachat ou de survente, lorsque le marché est très favorable.
Ainsi, le compte reste souvent inactif, évitant des opérations inutiles.
-
✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots
-
✅ Entrées uniquement dans des conditions extrêmes du marché
-
✅ Take Profit dynamique pour clôturer rapidement les cycles
-
✅ Capital minimum recommandé : 1000 EUR/USD