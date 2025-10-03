Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05 0.00 × 6 RoboForex-Pro 0.00 × 10 Exness-Real33 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 TTCM-Live2 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 2 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 2 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Real 2 Server 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 LCG-Live2 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 FBS-Real-10 0.00 × 1 XMGlobal-Real 46 0.00 × 1 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 55 plus...