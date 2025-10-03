SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CebeOne by Oemer
Oemer Faruk Cebe

CebeOne by Oemer

Oemer Faruk Cebe
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
159 (67.65%)
Perte trades:
76 (32.34%)
Meilleure transaction:
801.28 USD
Pire transaction:
-478.76 USD
Bénéfice brut:
5 999.89 USD (46 550 pips)
Perte brute:
-4 420.34 USD (40 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (297.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
871.52 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
98 (41.70%)
Courts trades:
137 (58.30%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
6.72 USD
Bénéfice moyen:
37.74 USD
Perte moyenne:
-58.16 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-476.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-775.76 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
249.26 USD
Maximal:
775.76 USD (75.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 148
AUDNZD 33
NZDCAD 31
AUDCAD 19
SUMMARY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 988
AUDNZD 199
NZDCAD 319
AUDCAD 100
SUMMARY -26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.3K
AUDNZD 8
NZDCAD 3.1K
AUDCAD -256
SUMMARY 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +801.28 USD
Pire transaction: -479 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +297.74 USD
Perte consécutive maximale: -476.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.22 × 9
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 162
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 109
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 426
ICMarketsSC-Live12
0.64 × 45
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live32
1.04 × 465
ICMarketsSC-Live19
1.07 × 29
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live05
1.14 × 7
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 35
ICMarketsSC-Live15
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live2
1.53 × 51
ICMarketsSC-Live33
1.66 × 1323
118 plus...
Aucun avis
