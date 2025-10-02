- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DerivSVG-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
🚀 High-Precision Automated Signal
This signal is powered by an advanced strategy based on price action, market structure (BOS/ChoCh), and volatility spike confirmations, designed to capture fast and profitable market moves.
📈 Optimized risk management
🤖 100% automated execution
💡 Perfect for traders seeking consistency and safety
Follow and copy this signal to boost your trading performance!