Boris Georgiev Anchev

XAUUSD Scalping with grid

Boris Georgiev Anchev
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
57 (72.15%)
Perte trades:
22 (27.85%)
Meilleure transaction:
7.10 EUR
Pire transaction:
-6.39 EUR
Bénéfice brut:
101.15 EUR (12 052 pips)
Perte brute:
-43.79 EUR (4 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (14.10 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
14.10 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
2.11%
Charge de dépôt maximale:
48.55%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
4.86
Longs trades:
68 (86.08%)
Courts trades:
11 (13.92%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
0.73 EUR
Bénéfice moyen:
1.77 EUR
Perte moyenne:
-1.99 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.80 EUR)
Perte consécutive maximale:
-11.80 EUR (3)
Croissance mensuelle:
93.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
11.80 EUR (7.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.96% (11.80 EUR)
Par fonds propres:
22.49% (23.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.10 EUR
Pire transaction: -6 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +14.10 EUR
Perte consécutive maximale: -11.80 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3419
CapitalPointTrading-MT5-4
1.24 × 74
ICMarketsEU-MT5-5
1.25 × 8
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
Exness-MT5Real7
1.53 × 124
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Aucun avis
2025.10.11 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 21:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 21:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 21:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
