SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / My signal98
Meriem Yahiaoui

My signal98

Meriem Yahiaoui
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
279
Bénéfice trades:
218 (78.13%)
Perte trades:
61 (21.86%)
Meilleure transaction:
20.28 USD
Pire transaction:
-12.37 USD
Bénéfice brut:
158.89 USD (10 809 pips)
Perte brute:
-177.16 USD (11 323 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (5.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.69 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
36.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
124 (44.44%)
Courts trades:
155 (55.56%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
-2.90 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-23.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.64 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.95 USD
Maximal:
60.80 USD (113.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
25.22% (5.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 258
AUDUSD 16
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -16
AUDUSD -2
USDJPY 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -331
AUDUSD -214
USDJPY 31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.28 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +5.64 USD
Perte consécutive maximale: -23.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1288
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.68 × 163
VantageFX-Live
0.73 × 33
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 190
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.14 × 76
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 1026
Eightcap-Live
1.26 × 236
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real
1.50 × 2
40 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
**📊 Signal Description:**
Welcome to my trading signal. My strategy is based on **clear market structure, liquidity levels, and disciplined risk management**. Every trade is taken with strict rules to protect capital and aim for consistent growth over time.

* ✅ **Risk Management First:** Each position is sized carefully with controlled drawdown.
* ✅ **Stable Approach:** Focus on quality setups, not quantity of trades.
* ✅ **Transparency:** No martingale, no grid, no gambling systems.
* ✅ **Consistency:** Designed for long-term steady results, not short-term luck.

I treat this signal as my own personal account – with patience, discipline, and focus on capital protection. If you are looking for a reliable and responsible trading style, this signal is built exactly for that.

---
Aucun avis
2025.10.02 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
My signal98
30 USD par mois
0%
0
0
USD
22
USD
9
0%
279
78%
100%
0.89
-0.07
USD
25%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.