Trades:
279
Bénéfice trades:
218 (78.13%)
Perte trades:
61 (21.86%)
Meilleure transaction:
20.28 USD
Pire transaction:
-12.37 USD
Bénéfice brut:
158.89 USD (10 809 pips)
Perte brute:
-177.16 USD (11 323 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (5.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.69 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
36.54%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
124 (44.44%)
Courts trades:
155 (55.56%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
-2.90 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-23.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.64 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.95 USD
Maximal:
60.80 USD (113.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
25.22% (5.43 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|258
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-16
|AUDUSD
|-2
|USDJPY
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-331
|AUDUSD
|-214
|USDJPY
|31
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.55 × 1288
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.68 × 163
|
VantageFX-Live
|0.73 × 33
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.89 × 190
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Darwinex-Live
|1.14 × 76
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 1026
|
Eightcap-Live
|1.26 × 236
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
**📊 Signal Description:**
Welcome to my trading signal. My strategy is based on **clear market structure, liquidity levels, and disciplined risk management**. Every trade is taken with strict rules to protect capital and aim for consistent growth over time.
* ✅ **Risk Management First:** Each position is sized carefully with controlled drawdown.
* ✅ **Stable Approach:** Focus on quality setups, not quantity of trades.
* ✅ **Transparency:** No martingale, no grid, no gambling systems.
* ✅ **Consistency:** Designed for long-term steady results, not short-term luck.
I treat this signal as my own personal account – with patience, discipline, and focus on capital protection. If you are looking for a reliable and responsible trading style, this signal is built exactly for that.
---
---
