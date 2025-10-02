SignauxSections
Dara Rahmat Samii

HFT System

Dara Rahmat Samii
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
STBProvider-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 229
Bénéfice trades:
2 821 (53.94%)
Perte trades:
2 408 (46.05%)
Meilleure transaction:
2 127.50 USD
Pire transaction:
-2 012.50 USD
Bénéfice brut:
89 042.35 USD (548 146 pips)
Perte brute:
-76 446.79 USD (472 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (444.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 638.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.92%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
1311
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
2.85
Longs trades:
1 816 (34.73%)
Courts trades:
3 413 (65.27%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
31.56 USD
Perte moyenne:
-31.75 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-307.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 045.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
408.53 USD
Maximal:
4 415.50 USD (7.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.89% (4 413.00 USD)
Par fonds propres:
0.45% (282.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.Prime 4935
DJIUSD.Prime 290
BTCUSD.Prime 3
Gold18k.Prime 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.Prime 11K
DJIUSD.Prime 2K
BTCUSD.Prime -2
Gold18k.Prime 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.Prime 94K
DJIUSD.Prime 5K
BTCUSD.Prime -23K
Gold18k.Prime -6
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 127.50 USD
Pire transaction: -2 013 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +444.12 USD
Perte consécutive maximale: -307.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STBProvider-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.02 17:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.