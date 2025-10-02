SignauxSections
Peng Zhao

MaDing 852

Peng Zhao
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 107%
Neex-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18 857
Bénéfice trades:
13 334 (70.71%)
Perte trades:
5 523 (29.29%)
Meilleure transaction:
1 332.80 USD
Pire transaction:
-166.79 USD
Bénéfice brut:
54 276.64 USD (1 519 824 pips)
Perte brute:
-32 864.98 USD (1 499 670 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (28.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 597.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.82%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
2551
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
14.49
Longs trades:
9 952 (52.78%)
Courts trades:
8 905 (47.22%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
4.07 USD
Perte moyenne:
-5.95 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 477.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 477.50 USD (15)
Croissance mensuelle:
22.34%
Prévision annuelle:
271.05%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
161.79 USD
Maximal:
1 477.50 USD (6.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.20% (1 477.50 USD)
Par fonds propres:
0.59% (245.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 18857
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 21K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 22K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 332.80 USD
Pire transaction: -167 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +28.12 USD
Perte consécutive maximale: -1 477.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Neex-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The Martin hedge strategy, both positive and negative, typically results in floating losses of less than 30%, with a monthly return of around 25%
Aucun avis
2025.10.02 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
