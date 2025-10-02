SignauxSections
Md Mahfuzur Rahman

LowRiskbd5

Md Mahfuzur Rahman
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
15 (65.21%)
Perte trades:
8 (34.78%)
Meilleure transaction:
13.17 USD
Pire transaction:
-9.68 USD
Bénéfice brut:
74.88 USD (5 121 pips)
Perte brute:
-41.17 USD (2 537 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (37.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.89 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.26%
Dernier trade:
56 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
46 minutes
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
13 (56.52%)
Courts trades:
10 (43.48%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
1.47 USD
Bénéfice moyen:
4.99 USD
Perte moyenne:
-5.15 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-14.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.70 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.22%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.22 USD
Maximal:
20.09 USD (1.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.31% (20.06 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 17
EURUSD 2
AUDUSD 2
GBPUSD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10
EURUSD 14
AUDUSD 7
GBPUSD 0
GBPJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1K
EURUSD 592
AUDUSD 496
GBPUSD 0
GBPJPY 367
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.17 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +37.89 USD
Perte consécutive maximale: -14.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 175
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
FusionMarkets-Live
1.29 × 156
77 plus...
Aucun avis
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
