Shahvez Farrukh Fazail

Stratum Gold

Shahvez Farrukh Fazail
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
34 (68.00%)
Perte trades:
16 (32.00%)
Meilleure transaction:
174.01 USD
Pire transaction:
-70.22 USD
Bénéfice brut:
1 830.62 USD (5 677 pips)
Perte brute:
-402.11 USD (1 554 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (356.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
356.13 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.58
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.99
Longs trades:
25 (50.00%)
Courts trades:
25 (50.00%)
Facteur de profit:
4.55
Rendement attendu:
28.57 USD
Bénéfice moyen:
53.84 USD
Perte moyenne:
-25.13 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-79.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.11%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.70 USD
Maximal:
79.40 USD (0.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.r 43
XAUUSD.r 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.r 1.3K
XAUUSD.r 110
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.r 3.5K
XAUUSD.r 592
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +174.01 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +356.13 USD
Perte consécutive maximale: -79.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Stratum Gold applies a disciplined grid approach tailored for XAUUSD. The focus is on consistent execution with risk control and smooth equity management.
