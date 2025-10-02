SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hexions GBPUSD
Waqas Wakeel

Hexions GBPUSD

Waqas Wakeel
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Exness-MT5Real35
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
18 (69.23%)
Perte trades:
8 (30.77%)
Meilleure transaction:
30.38 USD
Pire transaction:
-21.66 USD
Bénéfice brut:
116.97 USD (3 209 pips)
Perte brute:
-76.72 USD (2 949 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (40.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.96 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.06%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
12 (46.15%)
Courts trades:
14 (53.85%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
1.55 USD
Bénéfice moyen:
6.50 USD
Perte moyenne:
-9.59 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-24.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-24.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.82 USD
Maximal:
29.77 USD (2.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.63% (27.07 USD)
Par fonds propres:
2.04% (21.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 260
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.38 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +40.96 USD
Perte consécutive maximale: -24.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signaux de Trading GBP/USD – Analyse Précise

Nos signaux de trading GBP/USD sont générés à l’aide d’une analyse experte du marché et d’indicateurs techniques avancés, garantissant des points d’entrée et de sortie précis pour maximiser les profits. Forts de nombreuses années d’expérience en trading de devises, nous offrons des signaux fiables et opportuns qui aident les traders débutants et expérimentés à réussir sur le marché GBP/USD.

⚙️ Caractéristiques Techniques:

  • Points d'entrée et de sortie clairs basés sur une analyse technique approfondie

  • Durée moyenne de conservation: 4-6 heures par trade

  • Stratégie axée sur la gestion des risques et la génération de profits constants

  • Stratégies simples et efficaces, sans complexité

📊 Aperçu de la Stratégie:

  • Stratégie personnalisée axée sur la paire GBP/USD

  • Taux de réussite élevé et résultats constants

  • Gestion des risques détaillée, avec niveaux de stop-loss et de take-profit pour chaque trade

  • Croissance mensuelle de 5-7%

💼 Exigences Recommandées:

  • Capital: à partir de 200 USD

  • Effet de levier: recommandé 1:500

⚠️ Remarque:
Nos signaux fonctionnent pendant des phases de trading contrôlées, avec des pics occasionnels générant la plupart des profits. Idéal pour les traders recherchant des résultats fiables avec un risque minimal.

➡️ Abonnez-vous maintenant et commencez à trader avec des signaux gérés professionnellement!


Aucun avis
2025.10.02 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 12:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
