Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real35" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
EURUSD Precision Pro Signals – Précis, Rapide et Rentable
⚙️ Caractéristiques Techniques
-
Niveaux d’entrée/SL/TP précis
-
Durée moyenne: 4–6 heures
-
Pas de martingale, pas de grid
-
Gestion disciplinée des positions
📊 Aperçu de la Stratégie
-
Focus exclusif sur EUR/USD
-
Historique vérifié de rentabilité
-
Taux de réussite élevé
-
Logique claire SL/TP
-
Croissance mensuelle: 5–7%
💼 Exigences Recommandées
-
Capital: à partir de 200 USD
-
Effet de levier recommandé: 1:500
⚠️ Remarque
Phases calmes et stables avec pics occasionnels de profits.
➡️ Abonnez-vous dès maintenant et recevez des signaux EUR/USD professionnels !