Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.28 × 81 ICMarketsSC-Live24 0.75 × 4 ICMarkets-Live06 0.76 × 25 VantageInternational-Live 4 1.00 × 5 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 1.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 1.38 × 1234 ICMarkets-Live10 2.00 × 1 Pepperstone-Edge01 2.24 × 29 VantageInternational-Live 10 3.38 × 16 Tickmill-Live08 3.41 × 27 Axi-US06-Live 3.63 × 16 ICMarketsSC-Live20 4.00 × 14 VantageFXInternational-Live 4 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 4.29 × 66 Axi-US02-Live 4.44 × 45 ICMarketsSC-Live11 4.62 × 52 ICMarketsSC-Live17 4.71 × 69 14 plus...