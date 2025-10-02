SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RedFox Gold Scalping
Rui Manh Tien

RedFox Gold Scalping

Rui Manh Tien
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 33%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
471
Bénéfice trades:
423 (89.80%)
Perte trades:
48 (10.19%)
Meilleure transaction:
20.60 USD
Pire transaction:
-0.47 USD
Bénéfice brut:
992.91 USD (1 022 446 pips)
Perte brute:
-8.57 USD (6 069 pips)
Gains consécutifs maximales:
167 (582.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
582.30 USD (167)
Ratio de Sharpe:
0.73
Activité de trading:
17.22%
Charge de dépôt maximale:
16.68%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
471
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
489.72
Longs trades:
413 (87.69%)
Courts trades:
58 (12.31%)
Facteur de profit:
115.86
Rendement attendu:
2.09 USD
Bénéfice moyen:
2.35 USD
Perte moyenne:
-0.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.89 USD (8)
Croissance mensuelle:
32.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.01 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.05% (1.89 USD)
Par fonds propres:
6.11% (234.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 471
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 984
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.60 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 167
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +582.30 USD
Perte consécutive maximale: -1.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
🔥 NEW: Gold Scalping Account LIVE!

✅ Manual trading only - No bots ✅ London session exclusive ✅ 

Aucun avis
2025.10.05 07:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.02 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
