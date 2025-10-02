SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AIP
Vu Thi Thu

AIP

Vu Thi Thu
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real26
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
268
Bénéfice trades:
210 (78.35%)
Perte trades:
58 (21.64%)
Meilleure transaction:
7.35 USD
Pire transaction:
-20.08 USD
Bénéfice brut:
293.68 USD (293 567 pips)
Perte brute:
-224.19 USD (224 160 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (28.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
12 minutes
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
132 (49.25%)
Courts trades:
136 (50.75%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
1.40 USD
Perte moyenne:
-3.87 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-42.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.21 USD (6)
Croissance mensuelle:
29.78%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.23 USD
Maximal:
59.98 USD (23.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 69
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 69K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.35 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +28.14 USD
Perte consécutive maximale: -42.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
Scalping
Aucun avis
2025.10.02 10:09
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 12.12% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 10:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
