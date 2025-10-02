SignauxSections
Jimi Jim

Gold PO

Jimi Jim
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
423 (83.92%)
Perte trades:
81 (16.07%)
Meilleure transaction:
75.84 USD
Pire transaction:
-112.33 USD
Bénéfice brut:
2 119.10 USD (2 017 083 pips)
Perte brute:
-1 367.08 USD (1 238 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (67.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
694.13 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
144
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.29
Longs trades:
289 (57.34%)
Courts trades:
215 (42.66%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
5.01 USD
Perte moyenne:
-16.88 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-584.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-584.99 USD (8)
Croissance mensuelle:
10.36%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
584.99 USD (27.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 503
profit 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 676
profit 76
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 779K
profit 0
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.84 USD
Pire transaction: -112 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +67.10 USD
Perte consécutive maximale: -584.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
2025.10.02 09:09
