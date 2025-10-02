SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BITCOIN BEST
Eliezer Forlin

BITCOIN BEST

Eliezer Forlin
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
626
Bénéfice trades:
428 (68.37%)
Perte trades:
198 (31.63%)
Meilleure transaction:
2 113.95 USD
Pire transaction:
-682.52 USD
Bénéfice brut:
30 625.84 USD (11 226 749 pips)
Perte brute:
-16 411.44 USD (10 188 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (925.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 661.83 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.88%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
297 (47.44%)
Courts trades:
329 (52.56%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
22.71 USD
Bénéfice moyen:
71.56 USD
Perte moyenne:
-82.89 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-4 327.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 552.67 USD (9)
Croissance mensuelle:
7.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.48 USD
Maximal:
4 552.67 USD (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.61% (4 552.67 USD)
Par fonds propres:
2.93% (5 238.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 626
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 113.95 USD
Pire transaction: -683 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +925.52 USD
Perte consécutive maximale: -4 327.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-12
0.07 × 1176
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.02 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BITCOIN BEST
50 USD par mois
9%
0
0
USD
179K
USD
5
100%
626
68%
100%
1.86
22.71
USD
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.