La stratégie Open Range Breakout (ORB) définit le plus haut et le plus bas d'une période d'ouverture spécifiée (généralement les 5, 15 ou 30 premières minutes après l'ouverture du marché). Une position longue est déclenchée lorsque le prix franchit et se maintient au-dessus du plus haut de l'ouverture, tandis qu'une position courte est initiée lors d'une cassure sous le plus bas de l'ouverture. Les stops sont généralement placés juste au-delà du côté opposé de l'ouverture, et la gestion des transactions peut inclure des objectifs de risque/rendement fixes, des stops suiveurs ou une scaling out aux niveaux clés de support/résistance intrajournaliers ou de volatilité. Cette stratégie s'appuie sur la dynamique et la liquidité en début de séance pour capter les mouvements directionnels. Dans une configuration bien filtrée, un taux de gain d'environ 60 à 75 % est réaliste. Paires traitées : XAUUSD, US30, Nasdaq Style de trading : Day trader, scalper Séances de trading : Londres et New York Actualités : Nous restons à l'écart du marché avant tout événement majeur sur le dollar américain. Rapport risque/rendement : 1-1 Pas de code-barres, pas de martingale ; toutes les transactions sont contrôlées et gérées en fonction des risques. 10/02/2025