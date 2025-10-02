SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ORB Open Range Break
Shuaib Kolabhai

ORB Open Range Break

Shuaib Kolabhai
0 avis
Fiabilité
1 semaine
1 / 52 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Exness-MT5Real30
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
11 (91.66%)
Perte trades:
1 (8.33%)
Meilleure transaction:
130.47 ZAR
Pire transaction:
-23.25 ZAR
Bénéfice brut:
220.94 ZAR (26 500 pips)
Perte brute:
-23.25 ZAR (449 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (52.06 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
168.88 ZAR (4)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
55.07%
Charge de dépôt maximale:
21.84%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
8.50
Longs trades:
8 (66.67%)
Courts trades:
4 (33.33%)
Facteur de profit:
9.50
Rendement attendu:
16.47 ZAR
Bénéfice moyen:
20.09 ZAR
Perte moyenne:
-23.25 ZAR
Pertes consécutives maximales:
1 (-23.25 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-23.25 ZAR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 ZAR
Maximal:
23.25 ZAR (1.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.46% (23.25 ZAR)
Par fonds propres:
2.84% (44.34 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 6
US30m 4
USTECm 1
BTCUSDm 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 18
US30m -1
USTECm 0
BTCUSDm 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 10K
US30m -147
USTECm 1.4K
BTCUSDm 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.47 ZAR
Pire transaction: -23 ZAR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +52.06 ZAR
Perte consécutive maximale: -23.25 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real9
0.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

La stratégie Open Range Breakout (ORB) définit le plus haut et le plus bas d'une période d'ouverture spécifiée (généralement les 5, 15 ou 30 premières minutes après l'ouverture du marché). Une position longue est déclenchée lorsque le prix franchit et se maintient au-dessus du plus haut de l'ouverture, tandis qu'une position courte est initiée lors d'une cassure sous le plus bas de l'ouverture. Les stops sont généralement placés juste au-delà du côté opposé de l'ouverture, et la gestion des transactions peut inclure des objectifs de risque/rendement fixes, des stops suiveurs ou une scaling out aux niveaux clés de support/résistance intrajournaliers ou de volatilité. Cette stratégie s'appuie sur la dynamique et la liquidité en début de séance pour capter les mouvements directionnels. Dans une configuration bien filtrée, un taux de gain d'environ 60 à 75 % est réaliste. Paires traitées : XAUUSD, US30, Nasdaq Style de trading : Day trader, scalper Séances de trading : Londres et New York Actualités : Nous restons à l'écart du marché avant tout événement majeur sur le dollar américain. Rapport risque/rendement : 1-1 Pas de code-barres, pas de martingale ; toutes les transactions sont contrôlées et gérées en fonction des risques. *****ATTENTION : LE PRIX VA AUGMENTER***** 10/02/2025


Aucun avis
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 09:09
Share of trading days is too low
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 06:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ORB Open Range Break
30 USD par mois
13%
1
52
USD
1.7K
ZAR
1
0%
12
91%
55%
9.50
16.47
ZAR
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.