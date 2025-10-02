SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Loser
Takashi Hasebe

Loser

Takashi Hasebe
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2024 36%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 768
Bénéfice trades:
1 031 (58.31%)
Perte trades:
737 (41.69%)
Meilleure transaction:
11 083.00 JPY
Pire transaction:
-13 524.00 JPY
Bénéfice brut:
255 377.00 JPY (133 268 pips)
Perte brute:
-238 178.00 JPY (127 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (4 504.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
19 137.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
55.19%
Charge de dépôt maximale:
59.94%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.47
Longs trades:
939 (53.11%)
Courts trades:
829 (46.89%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
9.73 JPY
Bénéfice moyen:
247.70 JPY
Perte moyenne:
-323.17 JPY
Pertes consécutives maximales:
27 (-3 690.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-14 029.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
-5.65%
Prévision annuelle:
-68.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 923.00 JPY
Maximal:
36 822.00 JPY (88.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.31% (36 822.00 JPY)
Par fonds propres:
3.93% (409.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1616
AUDUSD 131
EURUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 144
AUDUSD 5
EURUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 5.6K
AUDUSD 388
EURUSD 124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 083.00 JPY
Pire transaction: -13 524 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 504.00 JPY
Perte consécutive maximale: -3 690.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
TitanFX-01
0.31 × 875
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
Exness-Real2
1.00 × 4
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
GaitameFinest-S2-Demo
1.44 × 581
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.59 × 5255
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 plus...
Aucun avis
2025.10.02 06:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 06:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 05:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 05:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 05:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

