Darsono

ABC GS 2025

Darsono
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
OctaFX-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
76 (75.24%)
Perte trades:
25 (24.75%)
Meilleure transaction:
29.96 USD
Pire transaction:
-72.48 USD
Bénéfice brut:
290.28 USD (234 663 pips)
Perte brute:
-270.09 USD (23 623 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (31.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
26.60%
Charge de dépôt maximale:
358.39%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
89
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
0.19
Longs trades:
91 (90.10%)
Courts trades:
10 (9.90%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
3.82 USD
Perte moyenne:
-10.80 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-108.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.22 USD (4)
Croissance mensuelle:
20.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
108.22 USD (74.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.31% (108.22 USD)
Par fonds propres:
83.30% (83.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 89
BTCUSD 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1
BTCUSD 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -594
BTCUSD 212K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.96 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +31.67 USD
Perte consécutive maximale: -108.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.77 × 320
Exness-Real11
0.80 × 44
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 46
RoboForex-Pro-2
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.62 × 199
NPBFX-Real
1.67 × 3
Pepperstone-Edge12
2.04 × 89
OctaFX-Real
2.76 × 196
OctaFX-Real3
3.29 × 35
ICMarketsSC-Live24
4.70 × 40
SageFx-Live
4.90 × 103
OctaFX-Real8
7.01 × 143
FBS-Real-2
9.27 × 250
Hankotrade-Live
15.00 × 1
Aucun avis
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 16:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 14:51
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 07:33
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 05:30
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 13:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 07:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.