Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 PacificUnionLLC-Live 0.46 × 13 ICMarketsEU-MT5-2 0.86 × 7 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 DooTechnology-Live 1.00 × 1 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.05 × 3677 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 FPMarketsLLC-Live 1.29 × 237 Exness-MT5Real8 1.41 × 474 CapitalPointTrading-MT5-4 1.43 × 28 ICMarketsEU-MT5-5 1.43 × 7 FPMarkets-Live 1.49 × 116 ICMarketsAU-Live 1.66 × 135 102 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou